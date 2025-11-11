Paysages de Marignane Randonnées commentées Marignane

Paysages de Marignane Randonnées commentées

Du 31/12/2025 au 03/06/2026, le 1er mercredi du mois.

Uniquement le 1er mercredi de chaque mois à 13h45.

– Le 7 janvier A la découverte de la colline.

– Le 4 février La petite Camargue marignanaise.

– Le 4 mars Embouchure de la Cadière à la pointe de l’Estéou, et canal du Rove.

– Le 1er avril Le lido du Jaï.

– Le 6 mai A la découverte de la colline.

– Le 3 juin La petite Camargue marignanaise.

L’Office de Tourisme organise des sorties nature, tous les premiers mercredis du mois.

Elles sont animées par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

Par rotation, un lieu différent à découvrir.

A chaque premier mercredi du mois, sa sortie ! La colline, la zone humide des Paluns, la pointe de l’Estéou, Le Jaï…



– Mercredi 7 janvier 2026 Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline et de sa crèche grandeur nature !

Présentation du poumon vert de la ville (80 hectares) avec un superbe panorama. Végétation collinaire provençale et ses adaptations au climat méditerranéen. Recherche des affleurements géologiques à dinosaures du Crétacé Terminal. Détour par l’oppidum gallo-grec, calvaire et un arrêt à la chapelle Notre-Dame de Pitié où vous aurez l’occasion de découvrir la crèche grandeur nature.

Rendez-vous à l’aire de pique-nique, avenue Jean-Louis Calderon, à 13h45.



– Mercredi 4 février 2026 La petite Camargue Marignanaise

Visite ornithologique et naturaliste des marais de la Palun.

Cette zone humide, entre Marignane et Châteauneuf-Les-Martigues, est constituée par de la pinède, de la prairie sèche, de la prairie humide, de la forêt humide, des marais temporaires et des marais permanents.

Cette richesse de milieux est favorable au développement de 9 espèces d’orchidées et à la présence de 250 espèces d’oiseaux sédentaires et migrateurs hivernants ou nicheurs.

Rendez-vous au parking des Paluns, chemin des Macreuses, à 13h45.



– Mercredi 4 mars 2026 Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel

Visite commentée de l’embouchure de la Cadière (fleuve côtier) dans l’étang du Bolmon (lagune saumâtre), le village ancestral des pêcheurs, à la pointe du ruisseau puis le canal du Rove. Quelques analyses d’eau permettront de comprendre le fonctionnement écologique de ce milieu aquatique. Un bel arrêt à la cabane camarguaise (le pavillon de chasse géré par le Groupement cynégétique marignanais) pour observer la richesse faunistique de l’étang.

Rendez-vous au début du chemin des Cassaïres près de la cabane camarguaise des chasseurs, à 13h45.



– Mercredi 1er avril 2026 Lido du Jaï, nature sauvage entre deux étangs

Visite naturaliste du lido du Jaï, cordon littoral sablonneux de 6km qui sépare deux étangs, de Bolmon et de Berre. Découverte d’une grande diversité d’oiseaux, des différentes associations végétales adaptées au sel, au sable, au soleil et au vent. Analyses d’eau, identification des coquillages et des végétaux. Des informations sur l’histoire de l’étang de Berre.

Parcours en boucle aller par sansouïre et retour par piste et plage.

Rendez-vous à l’aire de stationnement des Garances, au bout de l’avenue Henri Fabre, à 13h45.



– Mercredi 6 mai 2026 Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline !

Présentation du poumon vert de la ville (80 hectares) avec un superbe panorama. Végétation collinaire provençale et ses adaptations au climat méditerranéen. Recherche des affleurements géologiques à dinosaures du Crétacé Terminal. Détour par l’oppidum gallo-grec, calvaire et un arrêt à la chapelle Notre-Dame de Pitié où vous aurez l’occasion de découvrir la crèche grandeur nature.

Rendez-vous à l’aire de pique-nique, avenue Jean-Louis Calderon, à 13h45.



– Mercredi 3 juin 2026 La petite Camargue Marignanaise

Visite ornithologique et naturaliste des marais de la Palun.

Cette zone humide, entre Marignane et Châteauneuf-Les-Martigues, est constituée par de la pinède, de la prairie sèche, de la prairie humide, de la forêt humide, des marais temporaires et des marais permanents.

Cette richesse de milieux est favorable au développement de 9 espèces d’orchidées et à la présence de 250 espèces d’oiseaux sédentaires et migrateurs hivernants ou nicheurs.

Rendez-vous au parking des Paluns, chemin des Macreuses, à 13h45. .

Divers lieux à Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

The Tourist Office organizes nature outings every first Wednesday of the month.

They are led by Jean-François Lion, municipal nature guide for the City of Marignane, and environmental specialist.

In rotation, a different place to discover.

German :

Das Fremdenverkehrsamt organisiert an jedem ersten Mittwoch des Monats Naturausflüge.

Sie werden von Jean-François Lion, einem städtischen Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialisten, geleitet.

In jedem Turnus gibt es einen anderen Ort zu entdecken.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo organizza escursioni naturalistiche ogni primo mercoledì del mese.

Sono condotte da Jean-François Lion, guida naturalistica comunale di Marignane specializzata in ambiente.

Un luogo diverso da scoprire a rotazione.

Espanol :

La Oficina de Turismo organiza salidas a la naturaleza todos los primeros miércoles de mes.

Están dirigidas por Jean-François Lion, guía municipal de naturaleza de Marignane especializado en medio ambiente.

Un lugar diferente para descubrir por turnos.

