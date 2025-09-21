Paysages de ruines Musée d’Archéologie Antibes

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Paysages de ruines

Avec des images de ruines, de paysages, les participants composent leur tableau mettant en scène des ruines.

Collage et coloriage pour les 4 – 7 ans, en libre accès tout au long de la journée, sous la responsabilité des parents. Le matériel est mis à disposition, sans réservation préalable, dans la limite du matériel disponible.

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493958598 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie Le musée d’Archéologie d’Antibes est installé dans le bastion Saint-André. Celui-ci a été construit en 1698 sur les plans de Vauban, dans le cadre des travaux d’amélioration qu’il fait entreprendre pour la défense d’Antibes. Bien que d’allure imposante aujourd’hui, le bastion Saint-André, ou « bastion 17 », ne constituait qu’une petite partie de l’enceinte urbaine d’Antibes, dont il marquait l’extrémité sud.

