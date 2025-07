Paysages des vignes et trésors botaniques Vic-sur-Seille

Paysages des vignes et trésors botaniques Vic-sur-Seille dimanche 7 septembre 2025.

Paysages des vignes et trésors botaniques

Vic-sur-Seille Moselle

Plongez dans le monde fascinant des plantes qui cohabitent avec le terroir viticole et découvrez le rôle qu’elles jouent dans l’écosystème local.

Quelques surprises culinaires concoctés par Pascal, guide nature santé accompagnées d’une dégustation des vins AOC Moselle vous attendent à l’issue de cette balade.

Lieu précis du rendez-vous communiqué à l’issue de la réservation.Tout public

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26

English :

Immerse yourself in the fascinating world of plants that cohabit with the vineyards and discover the role they play in the local ecosystem.

A few culinary surprises concocted by Pascal, nature and health guide, accompanied by a tasting of AOC Moselle wines, await you at the end of this walk.

Exact meeting point to be announced after booking.

German :

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Pflanzen, die mit dem Weinanbaugebiet zusammenleben, und entdecken Sie die Rolle, die sie im lokalen Ökosystem spielen.

Am Ende des Spaziergangs erwarten Sie einige kulinarische Überraschungen, die von Pascal, einem Natur- und Gesundheitsführer, zusammengestellt wurden, begleitet von einer Weinprobe der AOC Moselle-Weine.

Der genaue Treffpunkt wird Ihnen nach der Buchung mitgeteilt.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo delle piante che convivono con i vigneti e scoprite il ruolo che svolgono nell’ecosistema locale.

Alla fine di questa passeggiata vi aspettano alcune sorprese culinarie preparate da Pascal, guida naturalistica e sanitaria, accompagnate da una degustazione di vini DOC della Mosella.

Il punto d’incontro esatto sarà comunicato dopo la prenotazione.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de las plantas que conviven con los viñedos y descubra el papel que desempeñan en el ecosistema local.

Al final de este paseo le esperan algunas sorpresas culinarias preparadas por Pascal, guía de naturaleza y salud, acompañadas de una degustación de vinos de la DOC Mosela.

El punto de encuentro exacto se anunciará tras la reserva.

