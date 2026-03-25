Paysages du silence Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

Paysages du silence

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-03

La Maison Kénanaise accueille une étape du programme d’expositions itinérantes Les Rayons , porté par le centre d’art L’Imagerie.

À partir d’une série d’œuvres acquises spécifiquement pour ce programme, Paysages du silence prend la forme d’une exposition modulable qui se déplace sur le territoire du Trégor.

Ouverture sur demande pendant les horaires du café. .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

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English :

L’événement Paysages du silence Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose