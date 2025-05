Paysages en héritage – Baons-le-Comte, 20 juin 2025 17:30, Baons-le-Comte.

Début : 2025-06-20 17:30:00

fin : 2025-06-20 19:30:00

2025-06-20

A l’occasion de l’arrivée de l’été, partez pour une déambulation à la découverte des paysages de Sainte-Marie des Champs. De la sente cauchoise récemment aménagée à la chapelle du Fay, explorez le patrimoine paysager sous un nouvel angle, en questionnant les enjeux de sa préservation et de sa mise en valeur. Le départ et le retour se feront à la Paysagerie en Caux, où un moment convivial viendra clôturer la soirée et prolonger les échanges.

20 Rue du Meniltat

Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

English : Paysages en héritage

With summer just around the corner, take a stroll through the landscapes of Sainte-Marie des Champs. From the recently laid-out Cauchoise path to the Fay chapel, explore the landscape heritage from a new angle, questioning the issues involved in preserving and enhancing it. Departure and return to Paysagerie en Caux, where a convivial moment will bring the evening to a close and extend the exchanges.

German :

Anlässlich der Ankunft des Sommers können Sie sich auf einen Spaziergang begeben, um die Landschaften von Sainte-Marie des Champs zu entdecken. Von der neu angelegten Sente Cauchoise bis zur Kapelle von Fay können Sie das landschaftliche Erbe unter einem neuen Blickwinkel erkunden und dabei die Herausforderungen seiner Erhaltung und Aufwertung hinterfragen. Abfahrt und Rückkehr erfolgen in der Paysagerie en Caux, wo ein gemütliches Beisammensein den Abend abschließt und die Gespräche fortgesetzt werden.

Italiano :

Con l’estate alle porte, passeggiate tra i paesaggi di Sainte-Marie des Champs. Dal sentiero Cauchoise, recentemente sistemato, alla cappella Fay, esplorate il patrimonio paesaggistico da un nuovo punto di vista, analizzando le problematiche legate alla sua conservazione e valorizzazione. Partenza e ritorno alla Paysagerie en Caux, dove un momento di convivialità concluderà la serata e prolungherà le discussioni.

Espanol :

Con el verano a la vuelta de la esquina, dé un paseo por los paisajes de Sainte-Marie des Champs. Desde el sendero de la Cauchoise, recientemente acondicionado, hasta la capilla de Fay, explore el patrimonio paisajístico desde un nuevo ángulo, analizando las cuestiones que plantea su conservación y valorización. Salida y regreso a la Paysagerie en Caux, donde un momento de convivencia completará la velada y prolongará los debates.

