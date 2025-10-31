Paysages et corps sonores rue du Breuil Meschers-sur-Gironde
Paysages et corps sonores
rue du Breuil Bibliothèque Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 12:00:00
2025-10-31
Organisé par la bibliothèque, en partenariat avec la Médiathèque Départementale
Par Wilfrid Schopp de la compagnie O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)
rue du Breuil Bibliothèque Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 59 26
English :
Sound landscapes and bodies
Organized by the library, in partnership with the Médiathèque Départementale
By Wilfrid Schopp of the O Tom Po Tom company (https://otompotom.fr)
German :
Klanglandschaften und -körper
Organisiert von der Bibliothek, in Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale
Von Wilfrid Schopp von der Kompanie O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)
Italiano :
Paesaggi e corpi sonori
Organizzato dalla biblioteca, in collaborazione con la Médiathèque Départementale
A cura di Wilfrid Schopp della compagnia O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)
Espanol :
Paisajes y cuerpos sonoros
Organizado por la biblioteca, en colaboración con la Médiathèque Départementale
A cargo de Wilfrid Schopp, de la compañía O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)
