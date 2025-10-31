Paysages et corps sonores rue du Breuil Meschers-sur-Gironde

rue du Breuil Bibliothèque Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-31

Paysages et corps sonores



Organisé par la bibliothèque, en partenariat avec la Médiathèque Départementale



Par Wilfrid Schopp de la compagnie O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)

rue du Breuil Bibliothèque Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 59 26

English :

Sound landscapes and bodies



Organized by the library, in partnership with the Médiathèque Départementale



By Wilfrid Schopp of the O Tom Po Tom company (https://otompotom.fr)

German :

Klanglandschaften und -körper



Organisiert von der Bibliothek, in Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale



Von Wilfrid Schopp von der Kompanie O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)

Italiano :

Paesaggi e corpi sonori



Organizzato dalla biblioteca, in collaborazione con la Médiathèque Départementale



A cura di Wilfrid Schopp della compagnia O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)

Espanol :

Paisajes y cuerpos sonoros



Organizado por la biblioteca, en colaboración con la Médiathèque Départementale



A cargo de Wilfrid Schopp, de la compañía O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)

