Paysages et corps sonores rue du Breuil Meschers-sur-Gironde

Paysages et corps sonores rue du Breuil Meschers-sur-Gironde vendredi 31 octobre 2025.

Paysages et corps sonores

rue du Breuil Bibliothèque Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 12:00:00

Date(s) :
2025-10-31

Paysages et corps sonores

Organisé par la bibliothèque, en partenariat avec la Médiathèque Départementale

Par Wilfrid Schopp de la compagnie O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)
  .

rue du Breuil Bibliothèque Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 59 26 

English :

Sound landscapes and bodies

Organized by the library, in partnership with the Médiathèque Départementale

By Wilfrid Schopp of the O Tom Po Tom company (https://otompotom.fr)

German :

Klanglandschaften und -körper

Organisiert von der Bibliothek, in Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale

Von Wilfrid Schopp von der Kompanie O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)

Italiano :

Paesaggi e corpi sonori

Organizzato dalla biblioteca, in collaborazione con la Médiathèque Départementale

A cura di Wilfrid Schopp della compagnia O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)

Espanol :

Paisajes y cuerpos sonoros

Organizado por la biblioteca, en colaboración con la Médiathèque Départementale

A cargo de Wilfrid Schopp, de la compañía O Tom Po Tom (https://otompotom.fr)

L’événement Paysages et corps sonores Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-11 par Royan Atlantique