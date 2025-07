Paysages forestiers des Hautes-Vosges. Hier, aujourd’hui et demain? Stosswihr

Paysages forestiers des Hautes-Vosges. Hier, aujourd’hui et demain? Stosswihr vendredi 22 août 2025.

Paysages forestiers des Hautes-Vosges. Hier, aujourd’hui et demain?

col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 14:00:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Omniprésente, la forêt parait immuable. Pourtant depuis les glaciations, elle ne fait qu’évoluer. Aujourd’hui tout s’accélère. Comment la forêt va-t-elle s’adapter? Avec Pierre Mengin, accompagnateur en montagne.

Vendredi 22 août à 14h 8km / 3h / +250m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Omniprésente, la forêt parait immuable. Pourtant depuis les glaciations, elle ne fait qu’évoluer. Aujourd’hui tout s’accélère. Comment la forêt va-t-elle s’adapter? Avec Pierre Mengin, accompagnateur en montagne.

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

col de la schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Omnipresent, the forest seems unchanging. Yet since the ice ages, it has been evolving. Today, everything is accelerating. How will the forest adapt? With mountain guide Pierre Mengin.

German :

Der Wald ist allgegenwärtig und scheint unveränderlich zu sein. Doch seit den Eiszeiten hat er sich immer weiterentwickelt. Heute beschleunigt sich alles. Wie wird sich der Wald anpassen? Mit Pierre Mengin, Bergführer.

Italiano :

Onnipresente, la foresta sembra immutabile. Eppure, fin dalle ere glaciali, si è evoluta. Oggi tutto sta accelerando. Come si adatterà la foresta? Con la guida alpina Pierre Mengin.

Espanol :

Omnipresente, el bosque parece inmutable. Sin embargo, desde las glaciaciones, ha ido evolucionando. Hoy, todo se acelera. ¿Cómo se adaptará el bosque? Con el guía de montaña Pierre Mengin.

L’événement Paysages forestiers des Hautes-Vosges. Hier, aujourd’hui et demain? Stosswihr a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster