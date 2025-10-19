Paysages nocturnes Un voyage dans l’espace et le temps Pôle d’interprétation de la préhistoire Les Eyzies

Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

14h 18h planétarium, maquettes, ateliers, jeux et activités. A 20h balade nocturne (observation de papillons nocturnes et d’étoiles au télescope). Dès 5 ans. Places limitées. Sur réservation. Gratuit

Plongez dans la nuit en famille avec le Muséum de la Rochelle et l’association Oreina (papillons de France).

Au programme

De 14h à 18h

Avec le Muséum de La Rochelle

– Planétarium (dès 5 ans) voyagez à travers l’espace et le temps. A 15h et 16h30. 1h.

Maquettes et ateliers (20 min)

– Astrologie et histoire du zodiaque (14h et 16h).

– Images erronées dans la pop culture (14h45 et 16h45)

– Nuit d’été, nuit d’hiver (15h30 et 17h15)

En continu, jeux et activités

– L’art et la nuit, jeu de mémoire

– Agitation nocturne, tendez la main et ouvrez les oreilles

– N’ayez plus peur de la nuit, coin lecture pour petits et grands

A 20h balade nocturne (sur réservation)

Observation de papillons nocturnes et d’étoiles au télescope.

Point de départ chemin de Cro-Magnon (gare des Eyzies). Pensez à prendre une lampe et à vous couvrir.

Places limitées. Pensez à réserver. Dès 5 ans. .

Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English : Paysages nocturnes Un voyage dans l’espace et le temps

2pm 6pm: planetarium, models, workshops, games and activities. 8pm: nocturnal walk (observation of moths and stars through a telescope). Ages 5 and up. Places limited. Reservations required. Free

German : Paysages nocturnes Un voyage dans l’espace et le temps

14.00 18.00 Uhr: Planetarium, Modelle, Workshops, Spiele und Aktivitäten. Um 20 Uhr: Nachtwanderung (Beobachtung von Nachtschmetterlingen und Sternen mit dem Teleskop). Ab 5 Jahren. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Nur mit vorheriger Reservierung. Kostenlos

Italiano :

14.00 18.00: planetario, modelli, laboratori, giochi e attività. Ore 20.00: passeggiata notturna (osservazione di falene e stelle attraverso un telescopio). Per bambini dai 5 anni in su. Posti limitati. È indispensabile la prenotazione. Gratuito

Espanol : Paysages nocturnes Un voyage dans l’espace et le temps

14.00 18.00 h: planetario, maquetas, talleres, juegos y actividades. 20.00 h: paseo nocturno (observación de polillas y estrellas con telescopio). A partir de 5 años. Plazas limitadas. Imprescindible reservar. Gratuito

