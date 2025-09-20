PaysÂges, restituer l’évolution des paysages Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus

PaysÂges, restituer l’évolution des paysages Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus samedi 20 septembre 2025.

PaysÂges, restituer l’évolution des paysages 20 et 21 septembre Espace Patrimoine (Tour Moderne) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les paysages de la basse vallée de l’Argens racontés par les archéologues, grâce aux études scientifiques et aux chantiers de fouilles.

Espace Patrimoine (Tour Moderne) place Clemenceau 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494538247 http://www.ville-frejus.fr L’Espace Patrimoine (Fréjus Ville d’Art et d’Histoire) inauguré en 2016 est un lieu ressource sur l’actualité autour de l’archéologie et du patrimoine de Fréjus. Des expositions temporaires, accompagnées de contenus multimedias y sont présentées. Entrée libre

Les paysages de la basse vallée de l’Argens racontés par les archéologues, grâce aux études scientifiques et aux chantiers de fouilles.

(c) Ville de Fréjus