Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye Route de la Corniche Hendaye

Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye

Route de la Corniche Larretxea Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Si vous vous promenez par les petits chemins près des falaises sur le Domaine d’Abbadia vous allez probablement remarquer des poteaux en bois avec des petites plaques marquées Conservatoire du littoral et VisioLittoral .

De quoi s’agit-il exactement?

Avec notre géomorphologue, chargé de mission sur le risque littoral venez découvrir l’intérêt de cette démarche participatif et en connaître quelques résultats.

C’est aussi l’opportunité de poser vos questions sur l’érosion des falaises et les risques sur cette partie du littoral basque.

Seront expliqués les modes de gestion appliqués en particulier dans la cadre de laStratégie Locale de gestion des risques littoraux développée par la Communauté d’Agglomération Pays basqueen concertation avec les communes du littoral basque. .

Route de la Corniche Larretxea Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abrockbank@cpie-hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye

L’événement Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye Hendaye a été mis à jour le 2026-02-28 par Hendaye Tourisme & Commerce