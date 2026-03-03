Paysages, risques littoraux et adaptation à Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz

Paysages, risques littoraux et adaptation à Saint-Jean-de-Luz

Erromardie Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Avec un géomorphologue, médiateur scientifique, chargé de mission au CPIE, nous allons parler des sables des petites plages de poche du territoire, des altérites et des protections mises en place contre l’érosion.

Nous ferons ensemble un petit atelier participatif facile et pédagogique afin de mieux comprendre les phénomènes de l’érosion littorale

Nous passerons aussi par le lieu d’implantation du point de suivi de l’érosion des plages, du réseau Coastsnap , installé par le BRGM. Une science participative à portée de tous!

Il s’agit d’une petite balade de +/- 5,5 km aller-retour afin de regarder ensemble les phénomènes de l’érosion de cette partie du littoral. .

Paysages, risques littoraux et adaptation à Saint-Jean-de-Luz

