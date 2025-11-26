Paysages sensibles Atelier parent-enfant Tache Papier Dijon

Paysages sensibles Atelier parent-enfant

Tache Papier 27 Rue d'Ahuy Dijon Côte-d'Or

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date et horaire :

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 10:45:00

Date(s) :

2025-11-26

Cet atelier sensoriel invite les tout-petits à une première expérience artistique douce et immersive, inspirée de l’exposition en cours au Tache Papier Mille et une lignes de Niloufar Basiri.

En duo avec un parent, les enfants explorent formes, textures et couleurs pour créer un paysage sensible à toucher, froisser, coller.

Un moment de création partagé pour repartir avec une oeuvre unique, à afficher fièrement à la maison !

Atelier en binôme parent-enfant. Pas besoin de savoir marcher ou parler, juste de toucher, découvrir et s’émerveiller.

Tache Papier pense à tout ! Vous pouvez laisser votre poussette, changer bébé en toute tranquillité et, si besoin, un espace d’allaitement peut être mis à disposition. .

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 45 62 01 publics@letachepapier.fr

