Paysages symphoniques – par Nantes Philharmonie Conservatoire de Nantes Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 18:00 – 19:30

Gratuit : non 6 € à 17 € Tarifs : Plein 17 € / Réduit 12 € / Jeune 6 € / Famille 18 € Billetterie : philhar.com/paysages-symphoniques ou sur place 1h avant le concert Tout public

Concert »Paysages symphoniques »Entre folklore et poésie, « Paysages symphoniques » nous emmène à la rencontre de cultures du monde en une fresque musicale où chaque œuvre chante l’âme d’un peuple, d’une terre, d’un souvenir. Programme :- Georg Friedrich HAENDEL : Musique pour les feux d’artifice royaux.- Bedrich SMETANA : La Moldau- Ferde JANACEK : Dans les brumes, 1ère pièce – Version pour harmonie de Jean-Paul Gully, élève de la classe d’orchestration du Conservatoire de Nantes- Jan VAN DER ROOST : Poème Montagnard- Alfred REED : Danses Arménienne, partie 1- Thierry MÜLLER : Nil Sounkoro Durée : 1h30 (sans entracte)

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://philhar.com/paysages-symphoniques/