PAYSANNES ! SALON DES AGRICULTRICES BIO DE L’AUDE Lagrasse

PAYSANNES ! SALON DES AGRICULTRICES BIO DE L’AUDE

L’abbaye Les Arts de Lire et le magasin La Borieta de Carcassonne organisent PAYSANNES ! Le Salon des agricultrices bio de l’Aude.

Dans un cadre idyllique, venez découvrir le travail de ces femmes de conviction. Toutes engagées en agriculture biologique, elles façonnent leurs terres, leurs produits et leur vie avec conviction. Elles partagent le même lien au vivant celui qui relie la main à la terre. À travers leurs métiers, elles racontent une autre manière de produire et de vivre. Une manière consciente, respectueuse de la nature et de ceux qui la côtoient. Leur ancrage l’Aude, terre de caractère, de vent et de lumière, berceau de savoir-faire vivants. Une journée ouverte à tous·tes, pour découvrir leurs produits, goûter leurs créations, échanger autour de leurs parcours et de leurs valeurs.

Vous retrouverez parmi leurs créations des pétillants, des vins, de la bière, du jus de raisin, des tisanes et aromates, des champignons, des légumes, de l’huile d’olive, de la laine d’alpaga et des biscuits !

Pour le repas du midi, dégustez le menu concocté par La Belle Ame et ses plats confectionnés avec des produits frais et locaux. Sur réservation par téléphone 07.88.92.41.39

– 17 h rencontre littéraire avec Cécile Minard,

– 18h30 buvette et grignotis en musique avec le duo H20, Concept Vinique.

4 rive gauche Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 43 15 99 contact@lesartsdelire.fr

English :

Les Arts de Lire abbey and Carcassonne’s La Borieta store are organizing PAYSANNES ! Aude’s fair for organic women farmers.

In an idyllic setting, come and discover the work of these women of conviction. All committed to organic farming, they shape their land, their products and their lives with conviction. They share a common bond with the living world: the link between the hand and the earth. Through their work, they describe a different way of producing and living. A conscious way, respectful of nature and those who live alongside it. Their roots: the Aude, a land of character, wind and light, the cradle of living know-how. A day open to all, to discover their products, taste their creations and exchange ideas about their careers and values.

Among their creations: sparkling wine, beer, grape juice, herbal teas and spices, mushrooms, vegetables, olive oil, alpaca wool and cookies!

For lunch, enjoy the menu concocted by La Belle Ame, featuring dishes made with fresh, local produce. Reservations by phone: 07.88.92.41.39

– 5 p.m.: literary encounter with Cécile Minard,

– 6:30pm: refreshments and nibbles with music by duo H20, Concept Vinique.

German :

Die Abtei Les Arts de Lire und der Laden La Borieta in Carcassonne veranstalten PAYSANNES! Die Messe der Biobäuerinnen des Departements Aude.

In einem idyllischen Rahmen können Sie die Arbeit dieser Frauen aus Überzeugung kennenlernen. Sie sind alle in der biologischen Landwirtschaft tätig und gestalten ihr Land, ihre Produkte und ihr Leben mit Überzeugung. Sie teilen die gleiche Verbindung zum Leben: die Verbindung zwischen Hand und Erde. Durch ihre Berufe erzählen sie von einer anderen Art zu produzieren und zu leben. Eine bewusste Art und Weise, die die Natur und die Menschen, die mit ihr leben, respektiert. Ihre Verankerung: die Aude, ein Land mit Charakter, Wind und Licht, die Wiege des lebendigen Know-hows. Ein Tag für alle, um ihre Produkte zu entdecken, ihre Kreationen zu probieren und sich über ihren Werdegang und ihre Werte auszutauschen.

Zu ihren Kreationen gehören: Sekt, Wein, Bier, Traubensaft, Kräuter- und Früchtetees, Pilze, Gemüse, Olivenöl, Alpakawolle und Kekse!

Zum Mittagessen können Sie das von La Belle Ame zusammengestellte Menü und die mit frischen und lokalen Produkten zubereiteten Gerichte genießen. Auf Reservierung per Telefon: 07.88.92.41.39

– 17.00 Uhr: Literarisches Treffen mit Cécile Minard,

– 18.30 Uhr: Getränkestand und Knabbereien mit Musik des Duos H20, Concept Vinique.

Italiano :

L’abbazia di Les Arts de Lire e il negozio La Borieta di Carcassonne organizzano PAYSANNES ! Il salone delle agricoltrici biologiche dell’Aude.

In una cornice idilliaca, venite a scoprire il lavoro di queste donne convinte. Tutte impegnate nell’agricoltura biologica, plasmano con convinzione la loro terra, i loro prodotti e la loro vita. Condividono lo stesso legame con il mondo vivente: quello che lega la mano alla terra. Attraverso il loro lavoro, descrivono un modo diverso di produrre e di vivere. Un modo consapevole che rispetta la natura e chi ci vive accanto. Le loro radici: l’Aude, terra di carattere, di vento e di luce, culla del saper vivere. Una giornata aperta a tutti, per scoprire i loro prodotti, assaggiare le loro creazioni e condividere le loro esperienze e i loro valori.

Le loro creazioni comprendono spumante, birra, succo d’uva, tisane e spezie, funghi, verdure, olio d’oliva, lana d’alpaca e biscotti!

Per il pranzo, provate il menu elaborato da La Belle Ame, con piatti a base di prodotti freschi e locali. Prenotazioni telefoniche: 07.88.92.41.39

– ore 17.00: incontro letterario con Cécile Minard,

– ore 18.30: rinfresco e stuzzichini con musica del duo H20, Concept Vinique.

Espanol :

La abadía de Les Arts de Lire y la tienda La Borieta de Carcasona organizan ¡PAYSANNES ! El salón de las agricultoras ecológicas del Aude.

En un marco idílico, venga a descubrir el trabajo de estas mujeres de convicción. Todas comprometidas con la agricultura ecológica, dan forma a su tierra, a sus productos y a sus vidas con convicción. Comparten el mismo vínculo con el mundo vivo: el que une la mano a la tierra. A través de su trabajo, describen una forma diferente de producir y de vivir. Una forma consciente que respeta la naturaleza y a quienes viven junto a ella. Sus raíces: el Aude, tierra de carácter, viento y luz, cuna de un saber vivir. Una jornada abierta a todos, para descubrir sus productos, degustar sus creaciones y compartir sus experiencias y valores.

Sus creaciones incluyen vino espumoso, cerveza, zumo de uva, infusiones y especias, setas, verduras, aceite de oliva, lana de alpaca y ¡galletas!

Para almorzar, pruebe el menú elaborado por La Belle Ame, con platos elaborados con productos locales frescos. Reservas por teléfono: 07.88.92.41.39

– 17.00 h: encuentro literario con Cécile Minard,

– 18.30 h: refrescos y aperitivos con música del dúo H20, Concept Vinique.

