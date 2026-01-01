PAYSANS DE NATURE Journée d’information Salle des Fêtes Roulans
Salle des Fêtes Roulans
30 janvier 2026 11:00:00
17:00:00
2026-01-30
Repas partagé à l’espace culturel avec projection du film Paysans Sentinelles et présentation du réseau PAYSAN DE NATURE en début d’après-midi puis direction Le Champ des Gourmands (1 km de la salle) pour le suivi et la pose de nichoirs sur la ferme. Tous les paysans, citoyens, associations & collectifs locaux qui ont a cœur de contribuer à la défense du vivant y sont conviés ! .
Salle des Fêtes Espace Culturel Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 90 41 02 pierre-louis.bouchard@lpo.fr
