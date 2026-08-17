Informations pratiques

La Souterraine

Paysans Sentinelles

4 Place Saint-Jacques La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Paysans Sentinelles est un documentaire réalisé par Coraline Molinié, qui met en lumière les efforts des agriculteurs du Marais breton pour préserver la biodiversité tout en pratiquant une agriculture durable. La projection sera suivi d’un échange avec la salle. .

4 Place Saint-Jacques La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 89 14 89 33

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English : Paysans Sentinelles

L’événement Paysans Sentinelles La Souterraine a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays Sostranien