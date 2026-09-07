PC fatigué ? Choisissez Linux !, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
PC fatigué ? Choisissez Linux ! 3 octobre et 28 novembre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Sur Inscription, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T13:00:00+01:00
Votre PC est lent et fatigué ? Soignez-le avec Linux !
Linux est un système d’exploitation libre, léger et performant.
Nos sessions de découverte et d’installation de Linux sont animées par des bénévoles de l’association Club LinuX Nord-Pas-de-Calais.
Atelier en 1 séance.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 00 »}]
Booste ton PC fatigué avec Linux
OpenClipart-Vectors via Pixabay
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