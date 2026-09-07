PC fatigué ? Choisissez Linux !, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

PC fatigué ? Choisissez Linux ! 3 octobre et 28 novembre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Sur Inscription, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T13:00:00+01:00

Votre PC est lent et fatigué ? Soignez-le avec Linux !

Linux est un système d’exploitation libre, léger et performant.

Nos sessions de découverte et d’installation de Linux sont animées par des bénévoles de l’association Club LinuX Nord-Pas-de-Calais.

Atelier en 1 séance.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 00 »}]

Booste ton PC fatigué avec Linux

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