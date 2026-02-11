Peace & Lobe Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Peace & Lobe

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Peace&Lobe, spectacle explosif d’AMER BETON, embarque les ados au cœur des musiques amplifiées. Entre concert live, vidéos et échanges, il révèle avec énergie la technologie, la culture et l’histoire du son, tout en sensibilisant de façon ludique aux risques auditifs, dans l’ambiance d’une répétition du groupe.

Spectacle proposé en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche, dans le cadre du festival WOWOX.

Concert de sensibilisation aux risques auditifs Dès 12 ans 1h30

Billetterie sur halle-verriere.fr | 03 87 96 82 91Enfants

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

English :

Peace&Lobe, AMER BETON?s explosive show, takes teenagers to the heart of amplified music. A mix of live concerts, videos and discussions, it energetically reveals the technology, culture and history of sound, while playfully raising awareness of hearing risks, in the atmosphere of a band rehearsal.

This show is presented in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Bitche, as part of the WOWOX festival.

Concert to raise awareness of hearing risks From age 12 1h30

Tickets at halle-verriere.fr | 03 87 96 82 91

