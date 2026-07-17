Peace Philharmonic & Nikolay Khozyainov — Strauss Concerto pour hautbois · Beethoven Ouverture d’Egmont et Symphonie n° 5 Varvara Petrova, hautbois, Salle Franz Liszt, Conservatoire de Musique de Genève, Genève

Informations pratiques

Peace Philharmonic & Nikolay Khozyainov — Strauss Concerto pour hautbois · Beethoven Ouverture d’Egmont et Symphonie n° 5

Varvara Petrova, hautbois Jeudi 26 novembre, 19h30 Salle Franz Liszt, Conservatoire de Musique de Genève

CHF 30.– – CHF 120.–

Billetterie du Service culturel de la Ville de Genève

Maison des arts du Grütli

Lu–Sa, 10h00–18h00

T 0800 418 418 (Suisse)

T +41 22 418 36 18 (depuis l’étranger)

billetterie-culture@geneve.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T19:30:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T19:30:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Peace Philharmonic Orchestra

Varvara Petrova, hautbois

Nikolay Khozyainov, direction

Ludwig van Beethoven

Ouverture Coriolan, op. 62

Richard Strauss

Concerto pour hautbois en ré majeur, AV 144

I. Allegro moderato

II. Andante

III. Vivace – Allegro

Ludwig van Beethoven

Ouverture Egmont, op. 84

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 5 en ut mineur, op. 67

I. Allegro con brio

II. Andante con moto

III. Scherzo : Allegro

IV. Allegro – Presto

Pour le dernier concert de 2026, le Peace Philharmonic, sous la direction de Nikolay Khozyainov, interprétera la 5e Symphonie de Beethoven, les ouvertures Egmont et Coriolan, ainsi que le magnifique Concerto pour hautbois de Richard Strauss, avec Varvara Petrova en soliste.

Basé à Genève, le Peace Philharmonic Orchestra est un ensemble dévoué à la création d’un monde où la musique et la beauté règnent suprêmement.

Les musiciens, issus d’orchestres renommés de Genève et du monde entier, mettent en commun leurs talents pour créer une expérience de beauté et d’harmonie.

Ensemble – Ukrainiens et Russes, Américains, Juifs et Arabes – jouent côte à côte, œuvrant pour la paix. La musique transcende toutes les frontières, qu’elles soient de nationalité, de langue ou d’origine, et elle constitue la force la plus puissante pour rassembler l’humanité. Elle est la lumière ultime de la paix, elle touche directement nos cœurs et nos âmes, apaisant les conflits et célébrant la joie.

Notre musique est une invitation à faire l’expérience du pouvoir transformateur de la musique. À travers chaque note jouée et chaque mélodie partagée, nous voulons inspirer notre public à envisager un monde meilleur.

Nikolay Khozyainov

www.peacephilharmonic.org

Nikolay Khozyainov

Pianiste, compositeur, chef d’orchestre

«Le monde de la musique prend note de la virtuosité étonnante et de la technique prodigieuse de Nikolay Khozyainov» – The New York Times

«Militant de la paix» – TV5 Monde, France

Pianiste, compositeur et chef d’orchestre, Nikolay Khozyainov est un des musiciens les plus remarquables de sa génération. Sa musicalité poétique et sa technique époustouflante ont séduit les publics du monde entier.

À l’âge de 7 ans, Nikolay Khozyainov fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique de Moscou. Il se produit ensuite à Munich et à Francfort, à 9 ans au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à 16 ans aux États-Unis et à 17 ans aux Nations Unies.

Depuis lors, il donne des récitals et des concerts sur toutes les plus grandes scènes du monde, telles que le Carnegie Hall à New York, le Kennedy Center à Washington, Wigmore Hall à Londres, le Louvre, le Théâtre des Champs-Élysées et la Salle Gaveau à Paris, le Tchaikovsky Hall à Moscou, le Suntory Hall de Tokyo, l’Opéra de Sydney, la Tonhalle de Zurich, le Palazzo Quirinale de Rome, l’Auditorio Nacional de Madrid, le Victoria Hall à Genève, les Nations Unies et beaucoup d’autres.

Nikolay Khozyainov se produit avec l’Orchestre London Philharmonia, l’Orchestre de la Scala de Milan, l’Orchestre symphonique de Tokyo, l’Orchestre symphonique de Sydney, l’Orchestre philharmonique de Varsovie, l’Orchestre symphonique national tchèque, l’Orchestre symphonique de la Fédération de Russie, l’Orchestre philharmonique russe, l’Orchestre symphonique Yomiuri Nippon, l’Orchestre symphonique national RTE d’Irlande, entre autres.

En 2015, Nikolay Khozyainov est diplômé du Conservatoire de Moscou en tant que pianiste et chef d’orchestre. Il a étudié le piano avec Mikhail Voskresensky et la direction d’orchestre avec Vladimir Bogorad et Gennady Rozhdestvensky.

Il a également poursuivi des études approfondies à la Hochschule für Musik de Hanovre, en Allemagne, auprès du professeur Arie Vardi.

En 2012, il remporte le Premier Prix du Concours international de Dublin.

Khozyainov a reçu les honneurs de nombreux chefs d’État. Il a été nommé Chevalier Commandeur par la famille royale d’Espagne en 2022. Nikolay a été décoré par l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko du Japon à son concert au Suntory Hall à Tokyo.

En 2022, les Nations Unies ont commandé à Nikolay Khozyainov une composition pour son Concert pour la paix. Nikolay a donné la première mondiale de Pétales de la Paix lors de son concert à la Salle des Droits de l’homme des Nations Unies en novembre 2022, suivie de la première américaine en octobre 2023 au Herbst Theatre à San Francisco (où la Charte des Nations Unies a été signée). Khozyainov a été décoré de la Médaille d’or de la Paix par les Casques bleus des Nations Unies.

Nikolay Khozyainov est le fondateur, directeur général et directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de la Paix, un orchestre basé à Genève.

Khozyainov parle et donne des interviews en onze langues.

Sa musique est éditée par Muse Press à Tokyo au Japon.

«La dernière pièce a laissé le public en redemander» – Andrew Larkin, Dublin Review

www.nikolaykhozyainov.com

Varvara Petrova

Varvara Petrova est née en 2003 à Moscou dans une famille de musiciens. Elle a étudié à l’École centrale de musique auprès du Conservatoire d’État Tchaïkovski de Moscou. Diplômée d’un Bachelor et d’un Master en pédagogie orchestrale de la Haute école de musique de Genève, elle poursuit actuellement un Master Soliste dans la même institution.

Lauréate de plus de 70 concours nationaux et internationaux, elle a notamment remporté des prix au Concertino Praga (2017, République tchèque), au Manhattan International Music Competition (2020, États-Unis) et au The Muri Competition (2026, Suisse).

Depuis 2016, elle est membre du Russian Youth Symphony Orchestra, où elle a occupé le poste de hautbois solo de 2018 à 2021.

Elle se produit régulièrement avec des orchestres tels que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de chambre de Genève et l’Orchestre de l’Opéra et Ballet d’Oslo. Au cours de la saison 2026–2027, elle y occupe le poste de co-hautbois solo dans le cadre d’un contrat d’une saison.

Elle s’est produite en tournée au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, en Chine, en Allemagne, en Italie, en Lituanie, en Serbie, en Macédoine du Nord, en Autriche, en Hongrie, en Belgique, aux Pays-Bas et en République tchèque.

Salle Franz Liszt, Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5 1204 Genève Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229293710860 »}] [{« link »: « http://www.peacephilharmonic.org »}, {« link »: « http://www.nikolaykhozyainov.com »}]

Le Peace Philharmonic sous la direction de Nikolay Khozyainov interprétera la 5e Symphonie de Beethoven, ses ouvertures et le Concerto pour hautbois de Richard Strauss, avec Varvara Petrova en soliste

Peace Philharmonic Orchestra. Nikolay Khozyainov