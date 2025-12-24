Peaches and Cream de Michaela Sanson-Braun – Installation, Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 00:00 –

Peintre, Michaela Sanson-Braun explore une mise en situation de la peinture en la déployant autant sur la toile qu’en sculpture, installation, collage, dessin, photographie et vidéo. Puisant dans l’histoire de l’art et les aléas de la vie, l’artiste évoque tout autant la beauté du quotidien qu’un état de précarité, de fragilité et de bouleversement inhérent au monde. Elle interroge avec humour et irrévérence les conventions et clichés associés à la peinture qu’elle déconstruit pour en révéler de nouvelles dimensions et dépasser la simple matérialité de la toile. Plus d’informations sur l’installation sur museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Installation visible du 15 janvier 2025 au 4 janvier 2026 sur le Parvis du Musée d’arts de Nantes, 24h sur 24, tous les jours.

