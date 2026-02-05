Peacock Place Jean-Pierre Pincemin Sens

Peacock

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens Sens Yonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-03-05

L’Association Franco-Allemande de Sens présente Peacock (2024) film de Bernhard Wenger au cinéma Confluences de Sens le jeudi 5 Mars 2026 à 20h. (V.O. sous-titrée)

Matthias est à louer. Se faire passer pour un petit ami idéal, un fils admiratif de son père, un répétiteur pour disputes conjugales ?

Aucun problème pour lui il en a fait son métier, au sein d’une agence de location qui finalement ne dépare pas dans une société aseptisée où il faut à tout prix entretenir les apparences.

Mais si Matthias excelle dans son job, il n’en est pas de même dans sa vie personnelle, et le véritable défi commence quand il s’agit d’être… lui-même.

Pour son premier long métrage, le réalisateur Bernhard Wenger a trouvé dans l’acteur Albrecht Schuch un interprète excellent pour ce personnage reflétant un intérieur complètement creux, une coquille vide dans laquelle on peut facilement se projeter. .

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 11 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Peacock Sens a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Sens et Sénonais