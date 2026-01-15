PEAKS invite Olivier Laisney en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Fruit de rencontres artistiques et humaines, ce nouveau disque faisant la part belle à la mélodie et l’improvisation est conçu tel un dialogue entre PEAKS et des musiciens invités aux personnalités artistiques singulières : Bojan Z au piano, Roman Reidid et Olivier Laisney à la trompette et Fidel Fourneyron au trombone.

À cette occasion, PEAKS sera en résidence au 38Riv en 2026, le temps de quatre concerts exceptionnels en quintet avec chacun de leurs invités de l’album. Ce mercredi 11 mars, c’est avec le trompettiste Olivier Laisney qu’ils démarreront cette carte blanche.

Olivier Laisney s’est affirmé comme l’un des plus subtils représentants de son instrument, articulant une culture du jazz marquée par l’influence de Woody Shaw et des grands trompettistes du hard bop, comme il a pu le manifester au sein du Gil Evans Paris Workshop dirigé par Laurent Cugny, avec des conceptions résolument contemporaines qu’il explore à la tête de ses projets (Yantras, Slugged), ainsi qu’au sein de différents groupes de la nébuleuse du collectif Onze Heures Onze, le Workshop de Stéphane Payen, la Fanfare XP fondée par Magic Malik, ou encore l’Orphicube d’Alban Darche etc.

Florian Marques : saxophone, compositions

Thomas Gaucher : guitare

Arthur Henn : contrebasse

Corentin Rio : batterie

Olivier Laisney : trompette

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz moderne, nouvel album « Invitations » — Mené par le saxophoniste Florian Marques, le quartet PEAKS sort cette année « Invitations », son deuxième album qui nous invite au voyage depuis les collines de Twin Peaks jusqu’à celle de Belleville en passant par les Hautes Vallées béarnaises des Pyrénées et New York.

Le mercredi 11 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



