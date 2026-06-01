Peau d’Âne, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Peau d’Âne Dimanche 7 juin, 10h45 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:45:00+02:00 – 2026-06-07T12:25:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:45:00+02:00 – 2026-06-07T12:25:00+02:00

Avant de mourir, l’épouse d’un roi lui fait promettre de se remarier avec une femme « plus belle et mieux faite qu’elle ». Le roi (Jean Marais) refuse d’abord cette idée, mais se résout un jour à envoyer des messagers pour collecter des portraits de princesses en âge d’être mariées. L’un d’entre eux retient son attention : c’est celui de sa propre fille (Catherine Deneuve) qu’il ne reconnaît pas. Effrayée par la perspective de ce mariage incestueux, la princesse vient chercher conseil auprès de sa marraine la Fée des lilas (Delphine Seyrig). Celle-ci imagine de faire commander au roi, comme gage d’amour, trois robes impossibles à confectionner. Pour réaliser les inoubliables costumes du film, l’équipe de Jacques Demy (Agostino Pace et Gitt Magrini) s’est inspirée d’un imaginaire situé au croisement du Moyen Âge et de la Renaissance. Comme presque sorties d’un rêve, les robes du film ont contribué à faire de cette adaptation du célèbre conte l’un des plus grands joyaux du cinéma français.

D’après le conte Peau d’âne de Charles Perrault

Avec Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Jean Marais, Delphine Seyrig

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Jacques Demy, Peau d’Âne, 1970 © Ciné-Tamaris – MK2 Films