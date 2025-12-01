Peau d’âne 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Peau d’âne

Du lundi 29 au mercredi 31 décembre 2025 à partir de 14h30.

Vendredi 2 janvier 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 7 janvier 2026 à partir de 14h30.

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-29 14:30:00

fin : 2026-01-10

Spectacle pour enfants dès 5 ans, d’après le conte de Charles Perrault.Enfants

Il était une fois un roi qui, tombé amoureux de sa fille, désirait ardemment l’épouser. Pour tenter d’échapper à ce mariage, la jeune femme demande à son père des cadeaux impossibles. Mais, trop têtu, le roi cède à tous ses caprices, acceptant même de tuer son âne au crottin d’or, celui qui fait pourtant la richesse du royaume. Effrayée, affublée de la dépouille du fameux animal, l’infante s’enfuit loin de son père, heureusement guidée par sa marraine, la fée de corail et de nacre.







Le spectacle s’attache essentiellement au conte de Perrault, chef d’œuvre de la littérature classique française, qui illumine, par sa féérie et son rapport au merveilleux, le réalisme d’une situation des plus cruelles.









Mise en scène de Laurence Janner



Avec Jonathan Bidot, Marianne Houspie et Anne Naudon .

English :

Show for children aged 5 and up, based on Charles Perrault’s fairy tale.

German :

Aufführung für Kinder ab 5 Jahren, nach dem Märchen von Charles Perrault.

Italiano :

Uno spettacolo per bambini dai 5 anni in su, basato sulla fiaba di Charles Perrault.

Espanol :

Espectáculo para niños a partir de 5 años, basado en el cuento de Charles Perrault.

