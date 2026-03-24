PEAU DE CIGALE PAR LA CIE LES HOMMES SENSIBLES

Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le jeudi 16 avril à 18 h 30, la salle M. Galabru accueille Peau de cigale, une création du petit cirque languedocien par la Cie Les Hommes Sensibles. À l’occasion de cette sortie de résidence, laissez-vous surprendre par un spectacle poétique et singulier mêlant arts du cirque et sensibilité artistique.

Le jeudi 16 avril à 18 h 30, la salle M. Galabru accueille Peau de cigale, une création du petit cirque languedocien par la Cie Les Hommes Sensibles. À l’occasion de cette sortie de résidence, laissez-vous surprendre par un spectacle poétique et singulier mêlant arts du cirque et sensibilité artistique. Ouvert à tous et en entrée libre, ce moment culturel unique promet une expérience pleine d’émotions à partager sans modération. .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 14 12

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English : PEAU DE CIGALE PAR LA CIE LES HOMMES SENSIBLES

On Thursday, April 16 at 6:30 p.m., the Salle M. Galabru welcomes Peau de cigale, a creation of the Petit Cirque Languedocien by the Cie Les Hommes Sensibles. On the occasion of this residency outing, let yourself be surprised by a singular, poetic show combining circus arts and artistic sensibility.

L’événement PEAU DE CIGALE PAR LA CIE LES HOMMES SENSIBLES Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT LA DOMITIENNE