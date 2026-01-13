Peau de loup Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 14 février, 10h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Le public est invité à découvrir quatre contes et comptines sur le loup interprétés par la conteuse France Quatromme.

En Russie, le loup guide les pas d’Ivan en quête de l’oiseau de feu. En France, le loup met au défi le grillon de la battre. Itako, jeune amérindien se retrouve seul face à la louve dans la forêt. Kigulig la très vieille disparaît dans la nuit inuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T11:15:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



