Peau de mille bêtes Compagnie Un Oeil aux Portes Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Peau de mille bêtes Compagnie Un Oeil aux Portes Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 17 avril 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Peau de mille bêtes Compagnie Un Oeil aux Portes
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Sortie de résidence. Peau de Mille bêtes est une adaptation du roman graphique de Stéphane Fert, lui-même inspiré du conte Peau d’âne. La pièce raconte les péripéties de la princesse Ronces, élevée par les Mille bêtes dans la forêt.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
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English : Peau de mille bêtes Compagnie Un Oeil aux Portes
End of residency. Peau de Mille bêtes is an adaptation of Stéphane Fert’s graphic novel, itself inspired by the fairy tale Peau d’âne. The play recounts the adventures of Princess Ronces, raised by the Thousand Beasts in the forest.
L’événement Peau de mille bêtes Compagnie Un Oeil aux Portes Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente
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