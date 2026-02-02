PEAU D’HOMME · Compagnie La Salamandre Salle des fêtes Mamirolle

PEAU D’HOMME · Compagnie La Salamandre

Salle des fêtes 40 rue du Stade Mamirolle

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Théâtre d’objets · Pour tous, à partir de 9 ans · 50 min

Bianca, demoiselle de bonne famille, est inquiète de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. C’est sans compter le secret des femmes de sa famille une peau d’homme . Le spectacle s’empare de cette farce fantastique de l’Italie de la Renaissance et adapte le roman graphique de Hubert et Zanzim au jeune public en utilisant le fil, la toile à broder et les accessoires de tissage.

· 15h45 Atelier tissage en famille

· 16h30 Goûter offert par la commune

Tarifs 8 € plein 6 € réduit · Atelier payant 2€

Réservation au 03 81 25 51 45 ou sur billetterie@cotecour.fr .

+33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

