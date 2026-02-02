PEAU D’HOMME · Compagnie La Salamandre Salle des fêtes Mamirolle
Salle des fêtes 40 rue du Stade Mamirolle Doubs
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14
Théâtre d’objets · Pour tous, à partir de 9 ans · 50 min
Bianca, demoiselle de bonne famille, est inquiète de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. C’est sans compter le secret des femmes de sa famille une peau d’homme . Le spectacle s’empare de cette farce fantastique de l’Italie de la Renaissance et adapte le roman graphique de Hubert et Zanzim au jeune public en utilisant le fil, la toile à broder et les accessoires de tissage.
· 15h45 Atelier tissage en famille
· 16h30 Goûter offert par la commune
Tarifs 8 € plein 6 € réduit · Atelier payant 2€
Réservation au 03 81 25 51 45 ou sur billetterie@cotecour.fr .
Salle des fêtes 40 rue du Stade Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
