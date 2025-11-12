Peau d’Homme Cie La Salamandre / Le Quarante (PUPAZZI) Laval

Peau d’Homme Cie La Salamandre / Le Quarante (PUPAZZI) Laval mercredi 12 novembre 2025.

Peau d’Homme Cie La Salamandre / Le Quarante (PUPAZZI)

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Marionnettes

Dans l’Italie de la Renaissance, un conte magnifiquement “brodé” !

Les parents de Bianca lui ont trouvé un fiancé, mais une chose la chagrine ne rien connaître de son époux avant les noces. Un secret détenu par les femmes de sa famille va changer la donne…

Adaptée du roman graphique du même nom, cette délicieuse farce sociale et fantastique tisse son récit autour du fil et de l’univers de la broderie, cœur d’une scénographie aussi singulière que féerique.

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre

• Mercredi 12 novembre à 18h

• Le Quarante (Auditorium)

• Dès 9 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Peau d’Homme Cie La Salamandre / Le Quarante (PUPAZZI) Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME