Peau d’Homme Cie La Salamandre Le Théâtre (PUPAZZI)

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Marionnettes

REPORT

Dans l’Italie de la Renaissance, un conte magnifiquement “brodé” !

Les parents de Bianca lui ont trouvé un fiancé, mais une chose la chagrine ne rien connaître de son époux avant les noces. Un secret détenu par les femmes de sa famille va changer la donne…

Adaptée du roman graphique du même nom, cette délicieuse farce sociale et fantastique tisse son récit autour du fil et de l’univers de la broderie, cœur d’une scénographie aussi singulière que féerique.

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre

• Mercredi 21 janvier à 18h

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 9 ans

• 9€ tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Peau d’Homme Cie La Salamandre Le Théâtre (PUPAZZI) Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME