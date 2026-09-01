Informations pratiques

PEAU D’HOMME / Cie La Salamandre Le Volume Vern-sur-Seiche Vendredi 13 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante (de 3,5 à 12€) / Tout public à partir de 9 ans / Durée : 50 min.

Théâtre d’objets

Bianca, jeune fille issue d’une famille aisée, est en âge de se marier. Ses parents lui ont choisi un époux : Giovanni, un jeune homme séduisant. Mais Bianca, elle, ne le connaît pas et redoute ce mariage arrangé. Un jour, elle découvre un objet extraordinaire : une peau d’homme magique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-13T21:30:00.000+01:00

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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36



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