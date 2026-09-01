PEAU D’HOMME / Cie La Salamandre Le Volume Vern-sur-Seiche
vendredi 13 novembre 2026 · Le Volume · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
PEAU D’HOMME / Cie La Salamandre Le Volume Vern-sur-Seiche Vendredi 13 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Entrée payante (de 3,5 à 12€) / Tout public à partir de 9 ans / Durée : 50 min.
Théâtre d’objets
Bianca, jeune fille issue d’une famille aisée, est en âge de se marier. Ses parents lui ont choisi un époux : Giovanni, un jeune homme séduisant. Mais Bianca, elle, ne le connaît pas et redoute ce mariage arrangé. Un jour, elle découvre un objet extraordinaire : une peau d’homme magique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-13T21:30:00.000+01:00
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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36
Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
02 99 62 96 36
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