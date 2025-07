PEAU D’HOMME / Compagnie La Salamandre Le Volume Vern-sur-Seiche

PEAU D’HOMME / Compagnie La Salamandre Le Volume Vern-sur-Seiche Vendredi 23 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante / De 3,5 à 12€ / 50 min / Réservation conseillée

Théâtre / Théâtre d’objets

Le projet est une une libre adaptation à la scène du roman graphique _Peau d’homme_ de Hubert et Zanzim, paru aux éditions Glénat en 2020.

Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices, même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille sepuis des générations : une « peau d’homme » !…

Il s’agit d’une farce sociale et fantastique, une ode à la tolérance, plein d’humour et d’amour, un souffle de liberté dans l’Italie de la Renaissance. Même si le récit se déroule il y a fort longtemps, il devient un miroir caustique de notre époque, nous renvoyant bien des questions d’actualité sur nos différences, les relations humaines, sur les idées reçues, l’acceptation de soi, les injonctions de la société, l’obscurantisme…

Début : 2026-01-23T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T21:20:00.000+01:00

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 http://www.levolume.fr accueil.volume@vernsurseiche.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36