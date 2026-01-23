Peau d’homme : quelle peau pour aller dans le monde ? Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d’homme » ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d’un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Cette métamorphose devient alors une expérience initiatique : Bianca explore l’amour, le désir, la sexualité, et mesure combien les règles morales façonnent — et contraignent — le corps des femmes et leur liberté.

Cette fable agit comme un miroir de notre siècle et interroge : en quoi notre expérience du monde et nos relations aux autres sont-elles façonnées par le corps que nous habitons ? Que dit cette métamorphose de notre société ? Pourquoi le plaisir et la liberté des femmes devraient-ils faire l’objet de mépris et de coercition ?

Une rencontre en images autour de cette œuvre, née de la collaboration de Zanzim et du regretté Hubert, pour découvrir le monde sous un autre regard et célébrer l’amour et la liberté de se réinventer.

Une rencontre animée par Selma Bensouda, modératrice littéraire.

Zanzim, de son vrai nom Frédéric Leutelier, est né à Laval le 5 janvier 1972. Il a grandi en Mayenne, où il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire que lire des bandes dessinées… et dessiner ! Il vit actuellement à Rennes et travaille à l’Atelier Pépé Martini avec une dizaine d’auteurs de bande dessinée. Il a participé à Comix 2000, a publié Les Yeux Verts, La Sirène des Pompiers et Ma vie posthume avec Hubert ou Tartuffe avec Duval. Il a également collaboré au collectif Les Gens Normaux, paru dans la collection « Écritures » de Casterman. En 2015, il se retrouve pour la première fois au scénario et au dessin avec L’île aux Femmes. Toujours publié dans la collection 1000 Feuilles, l’album raconte les truculentes pérégrinations d’un séducteur, as de la voltige, qui se retrouve prisonnier d’une île écartée du monde et peuplée de femmes. En 2020, il dessine Peau d’Homme, scénarisé par Hubert. Le titre rencontre un immense succès, avec plus de 200 000 exemplaires vendus, et reçoit de nombreux prix : Fauve des lycéens, Grand Prix de la critique ACBD, Prix Landerneau, Prix des Libraires, Grand Prix RTL, Prix Wolinski de la BD… Plus récemment, en 2024, il publie Grand petit homme, qu’il signe à la fois au scénario et au dessin.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace en partenariat avec la librairie Les Merveilles.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Pour réserver (ouverture des réservations un mois avant la rencontre) :

– par téléphone à ce numéro : 01 44 78 80 50

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris



