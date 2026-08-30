Peau d’homme Espace Louis Costel Saint-Sauveur-Villages
mercredi 7 octobre 2026 · Espace Louis Costel · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Peau d’homme
Espace Louis Costel 20 Rue de la Chesnée Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 15:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Librement inspiré du roman graphique Peau d’homme de Hubert et Zanzim, paru aux Éditions Glénat en 2020.
Bianca, jeune fille issue d’une famille aisée, est en âge de se marier. Ses parents lui ont choisi un époux Giovanni, un jeune homme séduisant que tout le monde imagine parfait. Mais Bianca redoute ce mariage arrangé. Un jour, elle découvre un objet extraordinaire une peau d’homme magique.
Sans paroles, porté par un univers de canevas, de fils et de matières brodées qui s’animent, le spectacle tisse un conte poétique et malicieux. Derrière son décor Renaissance, il devient un miroir de notre époque, questionnant avec délicatesse l’amour, la liberté, les injonctions sociales et le respect des différences.
Durée 50 min.
Âge 9 ans +. .
Espace Louis Costel 20 Rue de la Chesnée Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Peau d’homme
L’événement Peau d’homme Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-01 par CD50 Culture
À voir aussi à Saint-Sauveur-Villages (Manche)
- Randonnée pédestre Rue de l’Église Saint-Sauveur-Villages 14 septembre 2026
- Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 15 septembre 2026
- Lectures et contes Mar’mots à croquer Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 16 septembre 2026
- Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 22 septembre 2026
- Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 29 septembre 2026