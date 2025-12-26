Peau d’homme Théâtre de canevas Auray

Peau d’homme Théâtre de canevas

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Avec Compagnie La Salamandre

Dès 9 ans,

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, promise à un mariage arrangé, hérite d’un étrange secret transmis de femme en femme une peau d’homme qui lui permet de vivre dans la peau du sexe opposé… et de mieux comprendre le monde qui l’entoure. Ce déguisement devient le point de départ d’une aventure troublante.

Entre farce fantastique et satire sociale, cette fable pleine d’humour et de liberté interroge avec finesse nos stéréotypes, nos identités et nos normes.

Un spectacle actuel et percutant, qui célèbre la tolérance et l’audace d’être soi. .

