Peaux de femmes La Grange, café associatif Saint-Julien-en-Born

Peaux de femmes

La Grange, café associatif 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Par la compagnie Lallaloba.

Peaux de femmes est un projet qui allie contes et chants pour explorer les multiples facettes du féminin. Il y aura des peaux, des poils, des os… des femmes. Femme phoque, femme squelette, femme louve autant de figures qui prennent voix dans le froid de la toundra ou la chaleur d’un désert de pierres. Elles racontent nos métamorphoses, nos élans, nos silences, ce qui se perd et ce qui renaît. Ce sont des contes qui relient, éveillent, réparent et laissent une trace. Un univers où se mêlent récits, chants et gestes esquissés, comme une traversée sensible des peaux de femmes.

Informations au 06 62 41 45 80. .

