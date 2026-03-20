Peaux(ésie) de marionnettes Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 17:00 – 19:00

Gratuit : non Informations et inscriptions :armadillonantes@gmail.comou 06 08 00 69 95 Tout public

Atelier nomade, par Armadillo Lors de cet atelier, les participants sont invités à construire de petites marionnettes en papier et en carton, dans une démarche créative et poétique.La soirée se poursuivra avec « Poésie en toutes langues », organisée par l’association L’Annexe dans le cadre du festival Partout la Poésie. Cet événement mettra en valeur les créations réalisées pendant l’atelier marionnettes et offrira un moment artistique de partage, ouvert à différentes langues et sensibilités. Accessible à toutes et tous dans la limite des places disponibles. Dans le cadre de Place auX mondeS

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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