Pèce de théâtre Le voyage de Monsieur Perrichon Espace Cassin Bitche

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl Bitche Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Dans cette pièce d’Eugène Labiche, grand maître de la comédie de boulevard, vous découvrirez les facettes de l’orgueil et de l’ingratitude qui ridiculisent le personnage principal, les revirements d’une amitié sans faille qu’un pacte lie au début de la pièce. Vous y suivrez l’évolution de différents caractères dont la singularité et la finesse font sourire.

La troupe des Alérions, constituée d’une vingtaine d’acteurs amateurs vous divertira pendant 4 actes de cette pièce, entremêlés de couplets accompagnés au piano. Elle vous emportera, au travers des différentes étapes du voyage, de la gare de Lyon à un modeste chalet savoyard en passant par le traditionnel salon parisien.Tout public

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 38 02 84 74

English :

In this play by Eugène Labiche, the great master of boulevard comedy, you’ll discover the facets of pride and ingratitude that ridicule the main character, and the twists and turns of an unfailing friendship that a pact binds at the start of the play. You’ll follow the evolution of different characters whose uniqueness and finesse will make you smile.

The Alérions troupe, made up of some twenty amateur actors, will entertain you during the 4 acts of this play, interspersed with verses accompanied on the piano. They’ll take you on a journey from the Gare de Lyon to a modest Savoyard chalet, via the traditional Parisian salon.

German :

In diesem Stück von Eugène Labiche, dem Großmeister der Boulevardkomödie, entdecken Sie die Facetten des Stolzes und der Undankbarkeit, die die Hauptfigur lächerlich machen, die Wendungen einer unverbrüchlichen Freundschaft, die zu Beginn des Stücks durch einen Pakt verbunden wird. Sie werden die Entwicklung verschiedener Charaktere verfolgen, deren Einzigartigkeit und Raffinesse ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Die Truppe Les Alérions, die aus etwa zwanzig Amateurschauspielern besteht, wird Sie während der vier Akte dieses Stücks unterhalten, die von Couplets mit Klavierbegleitung durchsetzt sind. Sie wird Sie durch die verschiedenen Etappen der Reise vom Gare de Lyon über den traditionellen Pariser Salon bis hin zu einem bescheidenen Chalet in Savoyen mitnehmen.

Italiano :

In questa pièce di Eugène Labiche, grande maestro della commedia da boulevard, scoprirete le sfaccettature dell’orgoglio e dell’ingratitudine che mettono in ridicolo il personaggio principale, e i colpi di scena di un’amicizia infallibile che un patto lega all’inizio della commedia. Seguirete l’evoluzione di diversi personaggi la cui unicità e finezza vi faranno sorridere.

La troupe di Alérions, composta da una ventina di attori dilettanti, vi intratterrà durante i 4 atti di questa commedia, intervallati da versi accompagnati al pianoforte. Vi accompagneranno in un viaggio dalla Gare de Lyon a un modesto chalet savoiardo, passando per il tradizionale salotto parigino.

Espanol :

En esta obra de Eugène Labiche, el gran maestro de la comedia de bulevar, descubrirá las facetas de orgullo e ingratitud que ridiculizan al protagonista, y los vericuetos de una amistad inquebrantable que un pacto vincula al principio de la obra. Seguirá la evolución de diferentes personajes cuya singularidad y delicadeza le harán sonreír.

La compañía Alérions, compuesta por una veintena de actores aficionados, le entretendrá durante los 4 actos de esta obra, intercalando versos acompañados al piano. Le harán viajar desde la estación de Lyon hasta un modesto chalet saboyano, pasando por el tradicional salón parisino.

