Pêche à la mouche en rivière

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-28 2026-05-06 2026-05-11 2026-05-20 2026-05-26

Découvrez la pêche à la mouche avec Pesketa.

Thibaut Le Sceller, Moniteur Guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets du Pays de Morlaix.

Sur les rivières mystérieuses du Finistère Nord, vous découvrirez l’art de la pêche à la mouche pour taquiner les truites sauvages.

Que vous soyez débutant ou confirmé, sur cette demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel, à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos mouches pour capturer des poissons sauvages dans les règles de l’art ! .

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01

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English : Pêche à la mouche en rivière

L’événement Pêche à la mouche en rivière Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX