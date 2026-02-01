Pêche à la truite Aumont

Pêche à la truite

Etang de la Frétille Aumont Jura

Gratuit

Début : 2026-02-21 07:00:00

fin : 2026-03-07

2026-02-21 2026-03-07

Ouvert à tous trois cartes de pêche à gagner !

Inscription sur place (places limitées)

70kgs de portions, 30kgs de grosses, 1 canne autorisée, ligne flottante, appâte naturels.

Buvette et restauration sur place.

Organisateur Comité des fêtes d’Aumont. .

Etang de la Frétille Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 61 mairie@aumont39.fr

