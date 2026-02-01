Pêche à la truite Aumont
Pêche à la truite Aumont samedi 21 février 2026.
Pêche à la truite
Etang de la Frétille Aumont Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 07:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-02-21 2026-03-07
Ouvert à tous trois cartes de pêche à gagner !
Inscription sur place (places limitées)
70kgs de portions, 30kgs de grosses, 1 canne autorisée, ligne flottante, appâte naturels.
Buvette et restauration sur place.
Organisateur Comité des fêtes d’Aumont. .
Etang de la Frétille Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 61 mairie@aumont39.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pêche à la truite
L’événement Pêche à la truite Aumont a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA