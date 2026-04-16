Pêche à la truite Étang de pêche Courpignac
Pêche à la truite Étang de pêche Courpignac samedi 2 mai 2026.
Courpignac
Pêche à la truite
Étang de pêche Le bourg Courpignac Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concours de pêche, lâcher de 80kg de truites.
A partir de 8h à l’étang du bourg
10€ la ligne
Restauration et buvette sur place, récompense à tous les participants.
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Étang de pêche Le bourg Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04
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English :
Fishing competition, 80kg trout release.
From 8 a.m. at the village pond
10? per line
Catering and refreshments on site, prizes for all participants.
L’événement Pêche à la truite Courpignac a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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