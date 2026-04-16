Pêche à la truite Étang de pêche Courpignac

Courpignac

Pêche à la truite

Étang de pêche Le bourg Courpignac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Concours de pêche, lâcher de 80kg de truites.

A partir de 8h à l’étang du bourg

10€ la ligne



Restauration et buvette sur place, récompense à tous les participants.

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Étang de pêche Le bourg Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04

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English :

Fishing competition, 80kg trout release.

From 8 a.m. at the village pond

10? per line



Catering and refreshments on site, prizes for all participants.

L’événement Pêche à la truite Courpignac a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge