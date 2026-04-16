Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pêche à la truite Étang de pêche Courpignac

Pêche à la truite Étang de pêche Courpignac samedi 2 mai 2026.

Lieu : Étang de pêche

Adresse : Le bourg

Ville : 17130 Courpignac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 8 8 8 repas

Courpignac

Pêche à la truite

Étang de pêche Le bourg Courpignac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Concours de pêche, lâcher de 80kg de truites.
A partir de 8h à l’étang du bourg
10€ la ligne

Restauration et buvette sur place, récompense à tous les participants.
  .

Étang de pêche Le bourg Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 92 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fishing competition, 80kg trout release.
From 8 a.m. at the village pond
10? per line

Catering and refreshments on site, prizes for all participants.

L’événement Pêche à la truite Courpignac a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Courpignac (Charente-Maritime)