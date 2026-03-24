Pêche à la truite

Etang de Couzon Couzon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 07:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez profiter d’un moment en plein air, entre pêche, restauration et bonne humeur. Une activité idéale pour partager des souvenirs inoubliables en famille. Ouvert à tous, débutants ou passionnés !

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Etang de Couzon Couzon 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 26 57 10 labompleinoise@gmail.com

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English :

Come and enjoy a moment in the open air, with fishing, food and fun. An ideal activity for sharing unforgettable family memories. Open to all, beginners and enthusiasts alike!

L’événement Pêche à la truite Couzon a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région