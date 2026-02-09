Pêche à la truite Damvix

Pêche à la truite

La Pêcherie Damvix Vendée

Tarif : 15 EUR

Date : 2026-03-14

Début : 2026-03-14 08:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Lâchers de truites dans une pêcherie du Marais poitevin

Lâchers de truite à la pêcherie de Damvix, située derrière le camping et le village vacances.

280 Kg de truites lâchées.

Limité à 6 truites par personne.

15€/pêcheur

Vente des cartes à partir de 7h

Buvette et grillades sur place .

La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 87 10 50

English :

Trout releases in a Marais Poitevin fishery

