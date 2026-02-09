Pêche à la truite Damvix
Pêche à la truite Damvix samedi 14 mars 2026.
Pêche à la truite
La Pêcherie Damvix Vendée
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 08:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Lâchers de truites dans une pêcherie du Marais poitevin
Lâchers de truite à la pêcherie de Damvix, située derrière le camping et le village vacances.
280 Kg de truites lâchées.
Limité à 6 truites par personne.
15€/pêcheur
Vente des cartes à partir de 7h
Buvette et grillades sur place .
La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 87 10 50
English :
Trout releases in a Marais Poitevin fishery
