Pêche à la truite et repas midi Saint-Vallier

Pêche à la truite et repas midi

Chez Couteleau Saint-Vallier Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Association du sentier des visons organise une journée pêche à l’étang Chez Couteleau. Un repas est également proposé, renseignements et réservations par téléphone.

Chez Couteleau Saint-Vallier 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 45 10 34

English : Pêche à la truite et repas midi

The Association du sentier des visons is organising a fishing day at the Chez Couteleau pond. A meal is also on offer. Information and bookings by telephone.

