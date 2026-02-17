Pêche à la truite et repas midi Saint-Vallier
Pêche à la truite et repas midi Saint-Vallier samedi 28 mars 2026.
Pêche à la truite et repas midi
Chez Couteleau Saint-Vallier Charente
Début : 2026-03-28 08:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’Association du sentier des visons organise une journée pêche à l’étang Chez Couteleau. Un repas est également proposé, renseignements et réservations par téléphone.
Chez Couteleau Saint-Vallier 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 45 10 34
English : Pêche à la truite et repas midi
The Association du sentier des visons is organising a fishing day at the Chez Couteleau pond. A meal is also on offer. Information and bookings by telephone.
