Pêche à la truite Gumond

Pêche à la truite Etang de Pissevaches Gumond 2026-04-11

Pêche à la truite Gumond samedi 11 avril 2026.

Pêche à la truite

Etang de Pissevaches Gumond Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Pêche à la truite 10 €/personne toute la journée Casse croûte grillade Buvette sur place   .

Etang de Pissevaches Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 73 46 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pêche à la truite

L’événement Pêche à la truite Gumond a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

À voir aussi à Gumond (Corrèze)