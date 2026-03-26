Pêche à la truite Gumond
Pêche à la truite Gumond samedi 11 avril 2026.
Pêche à la truite
Etang de Pissevaches Gumond Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Pêche à la truite 10 €/personne toute la journée Casse croûte grillade Buvette sur place .
Etang de Pissevaches Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 73 46 96
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English : Pêche à la truite
L’événement Pêche à la truite Gumond a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze