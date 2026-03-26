Pêche à la truite

Etang de Pissevaches Gumond Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Pêche à la truite 10 €/personne toute la journée Casse croûte grillade Buvette sur place .

Etang de Pissevaches Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 73 46 96

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English : Pêche à la truite

L’événement Pêche à la truite Gumond a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze