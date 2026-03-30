Pêche à la truite Route du Laussou Monflanquin
Pêche à la truite Route du Laussou Monflanquin samedi 11 avril 2026.
Pêche à la truite
Route du Laussou Lieu dit Pillard Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
La Société de chasse de Monflanquin organise sa pêche à la truite !
Détente et bonne ambiance seront au rdv durant ces 2 jours ! Venez nombreux en famille ou entre amis.
Lâchers de150 kg + grosses truites.
Horaires de pêche 8h-12h et 14h-18h
Restauration et buvette sur place.
Bourriche
La Société de chasse de Monflanquin organise sa pêche à la truite !
Détente et bonne ambiance seront au rdv durant ces 2 jours ! Venez nombreux en famille ou entre amis.
Lâchers de150 kg + grosses truites.
Horaires de pêche 8h-12h et 14h-18h
Restauration et buvette sur place.
Bourriche .
Route du Laussou Lieu dit Pillard Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 30 26 70
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English : Pêche à la truite
The Monflanquin hunting club is organizing its trout fishing event!
Relaxation and good spirits will be the order of the day over these 2 days! Come along with your family or friends.
Release of 150 kg + large trout.
Fishing times: 8am-12pm and 2pm-6pm
Catering and refreshments on site.
Gourriche
L’événement Pêche à la truite Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides
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