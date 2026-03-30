Pêche à la truite Route du Laussou Monflanquin

Pêche à la truite

Route du Laussou Lieu dit Pillard Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

La Société de chasse de Monflanquin organise sa pêche à la truite !

Détente et bonne ambiance seront au rdv durant ces 2 jours ! Venez nombreux en famille ou entre amis.

Lâchers de150 kg + grosses truites.

Horaires de pêche 8h-12h et 14h-18h

Restauration et buvette sur place.

Bourriche

La Société de chasse de Monflanquin organise sa pêche à la truite !

Détente et bonne ambiance seront au rdv durant ces 2 jours ! Venez nombreux en famille ou entre amis.

Lâchers de150 kg + grosses truites.

Horaires de pêche 8h-12h et 14h-18h

Restauration et buvette sur place.

Bourriche .

Route du Laussou Lieu dit Pillard Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 30 26 70

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English : Pêche à la truite

The Monflanquin hunting club is organizing its trout fishing event!

Relaxation and good spirits will be the order of the day over these 2 days! Come along with your family or friends.

Release of 150 kg + large trout.

Fishing times: 8am-12pm and 2pm-6pm

Catering and refreshments on site.

Gourriche

L’événement Pêche à la truite Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides