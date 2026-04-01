Pêche à la truite 18 Route de montendre Saint-Germain-de-Vibrac

Saint-Germain-de-Vibrac

Pêche à la truite

18 Route de montendre 17520 Saint-Germain-de-Vibrac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Pêche à la truite

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18 Route de montendre 17520 Saint-Germain-de-Vibrac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 60 70 13 aipesmscc@hotmail.com

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English :

Trout fishing

L’événement Pêche à la truite Saint-Germain-de-Vibrac a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge