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Pêche à la truite 18 Route de montendre Saint-Germain-de-Vibrac

Pêche à la truite 18 Route de montendre Saint-Germain-de-Vibrac dimanche 26 avril 2026.

Lieu : 18 Route de montendre

Adresse : 17520

Ville : 17500 Saint-Germain-de-Vibrac

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Germain-de-Vibrac

Pêche à la truite

18 Route de montendre 17520 Saint-Germain-de-Vibrac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Pêche à la truite
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18 Route de montendre 17520 Saint-Germain-de-Vibrac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 60 70 13  aipesmscc@hotmail.com

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English :

Trout fishing

L’événement Pêche à la truite Saint-Germain-de-Vibrac a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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