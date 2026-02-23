Pêche à la truite Route de Nieul Centre bourg Talmont-Saint-Hilaire

Pêche à la truite

Route de Nieul Centre bourg Plan d’eau de la Chapelle Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Route de Nieul Centre bourg Plan d’eau de la Chapelle Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 34 60 30 boussais.bernard@wanadoo.fr

