pêche à l’écrevisse & plancha

Prévinquières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Une animation conviviale en pleine nature, ouverte à toutes et tous. Le matériel sera mis à disposition sur place.

Au-delà de cet aspect récréatif, cette animation est aussi l’occasion de sensibiliser le public aux espèces exotiques invasives et de faire découvrir un enjeu local fort la présence du premier foyer européen avéré de l’écrevisse à taches rouges (Faxonius rusticus), ainsi que les actions et études scientifiques engagées autour de cette problématique.

15h initiation à la pêche à la balance

16h identification des écrevisses invasives

17h dégustation

Événement organisé grâce au concours de multiples partenaires, dont la société de pêche locale l’AAPPMA Le Ver Rouge et le comité des fêtes du village de Prévinquières .

Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie

English :

A friendly outdoor event open to all. Equipment will be provided on site.

German :

Eine gesellige Veranstaltung inmitten der Natur, die für alle offen ist. Das Material wird vor Ort zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Un evento amichevole all’aperto aperto aperto a tutti. L’attrezzatura sarà fornita in loco.

Espanol :

Un evento amistoso al aire libre abierto a todos. Se proporcionará equipo in situ.

