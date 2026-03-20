Pêche à l’oeuf

Aqualud, rue de la Bouillerie Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le Centre Aqualud propose une pêche à l’œuf , de 15h à 17h. de 3 ans en pataugeoire, 3-9 ans bassin ludique, 9-13 ans bassin sportif avec parcours. Le tarif est de 5€70 de 4 à 18 ans, 5,35€ plus de 18 ans. Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés par un adulte. Réservé aux enfants de 2 à 13 ans. .

Aqualud, rue de la Bouillerie Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 69 21 60

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English :

L’événement Pêche à l’oeuf Locminé a été mis à jour le 2026-03-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE